Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement

  2. Izrael
  3. Jerozolima
$1,74M
ID: 34887
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Yosef Burg

Wspaniały apartament w Rova Misrad Hahouts. Idealnie położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Jerozolimy, ten wspaniały 111 m2 apartament oferuje wyjątkowe środowisko życia, łącząc nowoczesny komfort i spokojną atmosferę. Przestronny jasny pokój dzienny z bezpośrednim dostępem do balkonu o powierzchni 12 m2, Nieobstrukowany widok i podwójne narażenie na naturalną jasność przez cały dzień, Winda Shabbat, Prywatna piwnica, 2 miejsca parkingowe zawarte. Cena sprzedaży: 5,537000 Bieżący czynsz: 9.600

