Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Hadera, Izrael
od
$2,41M
;
9
ID: 34320
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    HaNegev

O kompleksie

Français Français
BZH Nowy wyłącznie! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza! Nowy dom, unikalne środowisko życia: - Ostatni dom ultradesignu, - 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2, - Nowoczesne i wyrafinowane wnętrze, myśli w każdym szczególe, - Duży salon z widokiem na zewnątrz, - Znakomita kuchnia koszerna z dużą centralną wyspą, - Duży jasny apartament rodzicielski, - Przestronne pokoje, - Możliwość wykonania studia z niezależnym wejściem, - Dach z widokiem na morze! - Custom stolarka, - Klimatyzacja w każdym pokoju, - Inteligentny dom - system automatyzacji domu, - Dwa parkingi, piwnica. Wyjątkowe dobro! Marzenie o życiu nad morzem! Na co czekasz? Ra 'hel Benguigui - RE / MAX Professionals Hadera Stopień naukowy - 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
