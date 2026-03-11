  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bien situer

Dzielnica mieszkaniowa Bien situer

Jerozolima, Izrael
od
$1,787
;
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
1
Zostawić wniosek
ID: 34043
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    San Martin, 19

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament w bardzo dobrym stanie, częściowo umeblowane, blisko transportu publicznego, wysoce zalecane.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,82M
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Herzliya, Izrael
od
$874,665
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Jerozolima, Izrael
od
$1,787
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się