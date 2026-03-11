  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Hadera, Izrael
od
$623,865
;
10
ID: 34319
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Ra Charakterystyka: - Dwupoziomowy o powierzchni około 150 m2 pierwotnie 5 sztuk przekształconych na 4 sztuki! - Na 5 i 6 piętrze, - Nice kuchnia, wyposażona w liczne magazyny i jadalnia, - Przestronny salon i jadalnia z dostępem do pierwszego tarasu 6 m2, - 2 duże sypialnie, - Łazienka i toaleta dla gości, - Pralnia, - Na górze: apartament XXL z łazienką, - Doskonały terace- Souccah około 50 m2 narażone na południowy zachód! - Clearing ze zintegrowaną przestrzenią pamięci, - Jaskinia na tarasie, - Schronisko w budynku, - Miejsce parkingowe! Duplex znajduje się w cichym kondominium 6 pięter, dobrze utrzymane, piękne lobby, winda, wspólna bezpieczna przestrzeń w budynku. Duplex z wielkim potencjałem w sercu Hadera, w pobliżu społeczności, sklepów i udogodnień w niesamowitej cenie! Aby odwiedzić, skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
