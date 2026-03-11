  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique

Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique

Jerozolima, Izrael
od
$1,33M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 34355
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten wspaniały 4P, na 19 piętrze nowego budynku, znajduje się na szczycie dworca tramwajowego, który łączy go w kilka minut do centrum miasta. Położony w Kiryat Moché, popularny dla swoich instytucji, dynamizm i charakter starej okolicy. Ogrzewanie podłogi, Mamad, apartament, balkon z pięknym widokiem z salonu, parking, 4 windy, nowoczesne mieszkanie, z schludnym wykończeniem. Sprawa do zajęcia!!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Dzielnica mieszkaniowa Tres bien entretenu avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$899,745
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,33M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Izrael
od
$7,52M
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrzeża, ta nowa willa jest ucieleśnieniem nowoczesnego luksusu i architektonicznej doskonałości. Zaprojektowany przez słynnego architekta Orly 'ego Shrem, ta starannie wykonana rezydencja obejmuje trzy po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
5 Hevra Hadasha Ulica Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg. W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości! Ładne ciche i jasne mieszkanie 5 pokoi (w tym piwnica) 5. piętro (bardzo wysokie) 121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem! …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się