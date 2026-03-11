Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ten wspaniały 4P, na 19 piętrze nowego budynku, znajduje się na szczycie dworca tramwajowego, który łączy go w kilka minut do centrum miasta. Położony w Kiryat Moché, popularny dla swoich instytucji, dynamizm i charakter starej okolicy. Ogrzewanie podłogi, Mamad, apartament, balkon z pięknym widokiem z salonu, parking, 4 windy, nowoczesne mieszkanie, z schludnym wykończeniem. Sprawa do zajęcia!!
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.