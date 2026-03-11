Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV, DERRIERE L 'HOTEL ROYAL BEACH
Miejsce sen blisko morza
Odkryj wyjątkową nieruchomość idealnie położony kilka metrów od nabrzeża morza i słynnego Herbert Samuel Boulevard.
Powierzchnia całkowita: 102 m2 mieszkalne + 50 m2 tarasy
Prywatna winda przychodząca bezpośrednio do apartamentu
Parking prywatny wliczone
3. piętro - 70 m2 powierzchni mieszkalnej
3 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad)
2 łazienki + toaleta
2 małe tarasy
4 piętro - 32 m2
Duży jasny salon z otwartą kuchnią
Piękny taras o powierzchni 45 m2, idealny na przyjęcia i chwile relaksu
Rzadka nieruchomość w samym sercu najbardziej wysuniętego obszaru przybrzeżnego Tel Awiwu, idealna dla głównej rezydencji lub wysokiej klasy stóp do ziemi.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.