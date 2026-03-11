  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34452
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV, DERRIERE L 'HOTEL ROYAL BEACH Miejsce sen blisko morza Odkryj wyjątkową nieruchomość idealnie położony kilka metrów od nabrzeża morza i słynnego Herbert Samuel Boulevard. Powierzchnia całkowita: 102 m2 mieszkalne + 50 m2 tarasy Prywatna winda przychodząca bezpośrednio do apartamentu Parking prywatny wliczone 3. piętro - 70 m2 powierzchni mieszkalnej 3 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) 2 łazienki + toaleta 2 małe tarasy 4 piętro - 32 m2 Duży jasny salon z otwartą kuchnią Piękny taras o powierzchni 45 m2, idealny na przyjęcia i chwile relaksu Rzadka nieruchomość w samym sercu najbardziej wysuniętego obszaru przybrzeżnego Tel Awiwu, idealna dla głównej rezydencji lub wysokiej klasy stóp do ziemi.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$5,442
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street corner) Towary wyjątkowe Jasny 2 pokojowe mieszkanie odnowione z optymalnym rozwiązaniem! 64 m2 powierzchni mieszkalnej + 4 m2 słonecznego tarasu Drugie piętro W luksusowym budynku z windą! W apartamencie znajduje si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,49M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się