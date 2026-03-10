  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Hadera, Izrael
od
$405,983
;
5
ID: 34895
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Strzał! Wyjątkowa sprawa! Nowy ekskluzywny podgląd RE / MAX Hadera w wypożyczalni premium, centrum Hadera! BZH Duży, odnowiony dwupokojowy apartament w centrum Hadera w niesamowitej cenie! Charakterystyka: ✅ Duży 2 pokojowy apartament o powierzchni około 70 m2, ✅ przestronny i jasny salon, ✅ Taras wewnętrzny, ✅ Nowa klimatyzacja, ✅ Przerabianie instalacji instalacyjnych, ✅️ Odnowione płytki, ✅️ 3-fazowa energia elektryczna, ✅ Na drugim piętrze na 4 (bez windy), ✅️ Cadastre w kolejności, ✅️ Budynek, który ma być obiektem projektu Pinouy Binouy (destrukcja / rekonstrukcja) znanego promotora Hadera BZH! Blisko Francophone społeczności, udogodnienia i w pobliżu samochodem od dworca kolejowego i nad morzem! Kto pierwszy, ten lepszy! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
