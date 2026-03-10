Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Strzał! Wyjątkowa sprawa! Nowy ekskluzywny podgląd RE / MAX Hadera w wypożyczalni premium, centrum Hadera! BZH Duży, odnowiony dwupokojowy apartament w centrum Hadera w niesamowitej cenie! Charakterystyka: ✅ Duży 2 pokojowy apartament o powierzchni około 70 m2, ✅ przestronny i jasny salon, ✅ Taras wewnętrzny, ✅ Nowa klimatyzacja, ✅ Przerabianie instalacji instalacyjnych, ✅️ Odnowione płytki, ✅️ 3-fazowa energia elektryczna, ✅ Na drugim piętrze na 4 (bez windy), ✅️ Cadastre w kolejności, ✅️ Budynek, który ma być obiektem projektu Pinouy Binouy (destrukcja / rekonstrukcja) znanego promotora Hadera BZH! Blisko Francophone społeczności, udogodnienia i w pobliżu samochodem od dworca kolejowego i nad morzem! Kto pierwszy, ten lepszy! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.