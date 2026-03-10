Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Strzał! Wyjątkowa sprawa!
Nowy ekskluzywny podgląd RE / MAX Hadera w wypożyczalni premium, centrum Hadera!
BZH
Duży, odnowiony dwupokojowy apartament w centrum Hadera w niesamowitej cenie!
Charakterystyka:
✅ Duży 2 pokojowy apartament o powierzchni około 70 m2,
✅ przestronny i jasny salon,
✅ Taras wewnętrzny,
✅ Nowa klimatyzacja,
✅ Przerabianie instalacji instalacyjnych,
✅️ Odnowione płytki,
✅️ 3-fazowa energia elektryczna,
✅ Na drugim piętrze na 4 (bez windy),
✅️ Cadastre w kolejności,
✅️ Budynek, który ma być obiektem projektu Pinouy Binouy (destrukcja / rekonstrukcja) znanego promotora Hadera BZH!
Blisko Francophone społeczności, udogodnienia i w pobliżu samochodem od dworca kolejowego i nad morzem!
Kto pierwszy, ten lepszy! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy!
Kontakt:
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
