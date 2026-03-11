  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Aszkelon, Izrael
od
$611,325
;
11
Zostawić wniosek
ID: 34706
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i schludne w każdym szczególe dla funkcjonalnego i komfortowego wnętrza. Na parterze znajduje się luksusowa hala wejściowa z eleganckimi dotykami, które charakteryzują projekt, który obejmuje również duże miejsca parkingowe i magazynowe. Projekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum handlowego, parku high-tech i dworca kolejowego, i jest otoczony przez zielone przestrzenie i placówki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Jest to idealne połączenie wiejskiego spokoju i miejskiego stylu życia.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,40M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Izrael
od
$658,350
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Ogłoszenie to stanowi niezwykłą okazję do nabycia dwóch niezależnych nieruchomości znajdujących się w historycznej żydowskiej dzielnicy Jerozolimy, zaledwie 600 metrów od Muru Lamentacyjnego. Te rezydencje oferują niezwykłe widoki na Stare Miasto i Har HaBait, łącząc ekskluzywność i piękno p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Willa 180 metrów + 150 metrów na zewnątrz 3 sypialnie 3 łazienki Parking umeblowane Parking w Waldorf 11000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się