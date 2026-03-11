Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i schludne w każdym szczególe dla funkcjonalnego i komfortowego wnętrza. Na parterze znajduje się luksusowa hala wejściowa z eleganckimi dotykami, które charakteryzują projekt, który obejmuje również duże miejsca parkingowe i magazynowe. Projekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum handlowego, parku high-tech i dworca kolejowego, i jest otoczony przez zielone przestrzenie i placówki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Jest to idealne połączenie wiejskiego spokoju i miejskiego stylu życia.