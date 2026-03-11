  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Ashdod, Izrael
od
$2,48M
7
ID: 34093
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metry wysokie pod sufitem - Sol 80 / 80 -10 metrów liniowych kuchnia - walce elektryczne Dwupoziomowy apartament z prywatnym basenem

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
