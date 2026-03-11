Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Wyjątkowy i rzadki penthouse 176m2 taras z dachem 32m2 ulicy Shabazi w samym sercu Neve Tzedek! Niższy poziom: 3 komfortowe sypialnie, w tym apartament z prywatnym balkonem 5 m2, 2 nowoczesne łazienki i mały intymny salon. Górny poziom: wspaniały dach 32 m2, idealny na chwile relaksu lub odbioru, z widokiem na Tel Awiw. Apartament posiada również 2 prywatne miejsca parkingowe, wyjątkowy atut w tym zabytkowym obszarze. Niepowtarzalny obiekt, który łączy w sobie nowoczesny luksus i ponadczasowy urok, idealny do prestiżowej rezydencji lub inwestycji dziedzictwa w sercu Neve Tzedek.