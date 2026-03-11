Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34454
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shabazi, 31

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowy i rzadki penthouse 176m2 taras z dachem 32m2 ulicy Shabazi w samym sercu Neve Tzedek! Niższy poziom: 3 komfortowe sypialnie, w tym apartament z prywatnym balkonem 5 m2, 2 nowoczesne łazienki i mały intymny salon. Górny poziom: wspaniały dach 32 m2, idealny na chwile relaksu lub odbioru, z widokiem na Tel Awiw. Apartament posiada również 2 prywatne miejsca parkingowe, wyjątkowy atut w tym zabytkowym obszarze. Niepowtarzalny obiekt, który łączy w sobie nowoczesny luksus i ponadczasowy urok, idealny do prestiżowej rezydencji lub inwestycji dziedzictwa w sercu Neve Tzedek.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
