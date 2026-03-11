  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

ID: 34247
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które obsługują cały Izrael, łatwy dostęp do autostrad Kawiarnie, restauracje, supermarkety i sprzęt domowy i wszystko to u podnóża projektu Cechy projektu Bardzo piękne podwójne lobby urządzone przez architekta dla maksymalnej prywatności właścicieli. W sali gimnastycznej, w pokoju dziecięcym, w pokoju dziennym Trzech wychowawców w tym szabat Przejrzysty widok z pierwszego piętra. Projekt z gwarancją banku Możliwość 20% finansowania w umowie i 80% przy obsłudze kluczy Każdy apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym. Usługa wysokiej jakości Cechy apartamentu Płytki przez dom 80x80 Przygotowanie do klimatyzacji Jakość mebli łazienkowych Wymieszać krany Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Dostosowalna kuchnia Elektryczne żaluzje przez dom Kilka apartamentów są na sprzedaż 3 pokoje powierzchnia 79 m2 + 12 m2 taras 4 pokoje powierzchnia 102 m2 + 12 m2 taras 5 pokoi powierzchnia 122 m2 + 20 m2 taras Więcej informacji Mardochee Khayat

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Izrael
od
$7,84M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Ta czarująca nieruchomość, łącząca wyjątkowy teren z klasycznym klejnotem architektonicznym, stanowi wyjątkową okazję dla miłośników stylu i sukcesu, prekursorów wyznaczających nowe standardy oraz tych, którzy utorują drogę. Ta nieruchomość harmonijnie łączy niebo i ziemię, góry i krajobrazy…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$758,670
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękn…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$899,745
superbe appart a savione view africa prestiżowy budynek 4 windy oszałamiający widok odnowiony przez architekta i w pełni wyposażone w balkon
Agencja
Immobilier.co.il
