  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 34535
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Yedidia Frankel Project 40 Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82 Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy 6 piętrowy projekt sklepu Na sprzedaż 2 sklepy 2 pokoje z tarasem od 2.900.000 Nis 3 pokoje z tarasami od 4.250.000 Nis Otrzymane pozwolenia na budowę Dostawa w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$376,200
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,22M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy bez indeksacji ?? Nowy program Podpis 15% 85% przed dostawą kluczy!!! W sercu dzielnicy, w samym środku Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji. Kompleks mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$3,70M
Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i kawiarni, a także transportu publicznego Rehov Shayetet Piękny budynek mieszkalny bardzo niedawno (9 lat), Na 20 piętrze (21), wspaniały penthouse 5-pokojowy na poziomie, z panoramicznym i oszałamiający…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$815,100
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystki…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się