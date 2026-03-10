  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$909,150
;
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
1
Zostawić wniosek
ID: 34820
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
3 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery Jerozolimy i tylko kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty posiadają balkony, piwnica i prywatny parking.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,39M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$517,275
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
4 pokojowe mieszkanie, 77 m2 + 16 m2 balkon, z Mamad i parking w prestiżowej Tour 3 projektu GINDI, który oferuje luksusowe usługi - Dach top access - GYM - Basen i wiele innych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,23M
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się