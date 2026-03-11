  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34353
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu Kiryat Moché, ciche i centralne, w budynku z windą, 4.5 pokojowe mieszkanie w tym bezpieczny pokój, apartament, balkon Soucca z wspaniałym widokiem, potrójne narażenie, jasny, renowacja wysokiej pozycji najlepszych smaków (francuskich sprzedawców). Szafy zintegrowane w każdym pokoju, stół, wyposażona kuchnia, idealne dla łatwego zakwaterowania!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$862,125
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,73M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównyw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Dzielnica mieszkaniowa Un 3 pieces quartier afridar recent
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
3 sztuk dobrych inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się