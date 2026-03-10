Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

  1. Realting.com
od
$783,750
7
ID: 34905
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Apartament 3 i pół pokoju, druga linia morska 71 m2 + 9 m2 balkon Trzy i pół kawałka 4 piętro Narażenie na zachód - bardzo jasne Liczba miejsc parkingowych Budynek dostarczony 3 lata temu Apartament już wynajęty - idealny dla inwestorów Możliwość łatwego usuwania najemców, aby przenieść Położony na drugiej linii morza, kilka minut spacerem od plaży Blisko Atzmaout Avenue i wszystkie udogodnienia: - Tramwaje i transport publiczny - Sklepy, restauracje, kawiarnie - Synagogi - Szkoły i szkółki Najważniejsze elementy apartamentu: - Wygodny balkon z otwartym widokiem - Otwarta kuchnia i jasny salon - Nowy budynek, zabezpieczony windą - Cichy, poszukiwany i bardzo dobrze służył Rzadkie okazje - Odwiedzić szybko.

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
