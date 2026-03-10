Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Apartament 3 i pół pokoju, druga linia morska 71 m2 + 9 m2 balkon Trzy i pół kawałka 4 piętro Narażenie na zachód - bardzo jasne Liczba miejsc parkingowych Budynek dostarczony 3 lata temu Apartament już wynajęty - idealny dla inwestorów Możliwość łatwego usuwania najemców, aby przenieść Położony na drugiej linii morza, kilka minut spacerem od plaży Blisko Atzmaout Avenue i wszystkie udogodnienia: - Tramwaje i transport publiczny - Sklepy, restauracje, kawiarnie - Synagogi - Szkoły i szkółki Najważniejsze elementy apartamentu: - Wygodny balkon z otwartym widokiem - Otwarta kuchnia i jasny salon - Nowy budynek, zabezpieczony windą - Cichy, poszukiwany i bardzo dobrze służył Rzadkie okazje - Odwiedzić szybko.