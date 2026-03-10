Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament 3 i pół pokoju, druga linia morska
71 m2 + 9 m2 balkon
Trzy i pół kawałka
4 piętro
Narażenie na zachód - bardzo jasne
Liczba miejsc parkingowych
Budynek dostarczony 3 lata temu
Apartament już wynajęty - idealny dla inwestorów
Możliwość łatwego usuwania najemców, aby przenieść
Położony na drugiej linii morza, kilka minut spacerem od plaży
Blisko Atzmaout Avenue i wszystkie udogodnienia:
- Tramwaje i transport publiczny
- Sklepy, restauracje, kawiarnie
- Synagogi
- Szkoły i szkółki
Najważniejsze elementy apartamentu:
- Wygodny balkon z otwartym widokiem
- Otwarta kuchnia i jasny salon
- Nowy budynek, zabezpieczony windą
- Cichy, poszukiwany i bardzo dobrze służył
Rzadkie okazje - Odwiedzić szybko.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.