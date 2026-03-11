  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$877,800
;
10
ID: 34375
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bilu, 36

O kompleksie

Sprzedaż wyłączna Położony na 36 rue Bilu (róg Lunz), w poszukiwaniu po centrum miasta W pięknym zachowanym budynku (około 4 lat temu) Studio z mezzaniną Unikalne! Bardzo wysokie sufity Powierzchnia: 46 m2 plus mezzanina o powierzchni 17 m2. Parter: Kuchnia, łazienka i łazienka. Mezzanine obejmuje szafę i miejsce na pralkę, suszarkę i grzejnik elektryczny. Mieszkanie jest odnowione, jasne i wygodne! Okna elektryczne

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

