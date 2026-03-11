  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Raanana, Izrael
od
$1,77M
;
4
ID: 34478
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Moshe Wilensky

O kompleksie

RAANANA - dystrykt Neve Zemer, PROJEKT WYSOKIEJ JAKOŚCI Nowy projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 6 pokoje 156m2 + 12m2 taras piętro 5, 2 parking i 1 piwnica : Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa Planowana dostawa: Początek 2028

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

