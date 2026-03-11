  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Hadera, Izrael
od
$843,315
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34309
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną dystrybucją, - Apartament dla rodziców, - 3 pokoje dla dzieci (w tym mamada), - 3 toalety, 2 łazienki, - Na drugim piętrze na 8, - Winda, klimatyzacja, - Dwa miejsca parkingowe! Obok prestiżowego hotelu Jacobs i jego wspaniałe spa, plaża, synagogi, kilka minut od miejscowości handlowej Moul Ha 'Hof i blisko dworca kolejowego i dróg. Niesamowita inwestycja! Wypożyczalnia Premium! Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,630
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,45M
Nowy w sprzedaży wyłącznie Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2 Praktyczny parking podziemny 7. piętro Widok na północny zachód od salonu (salon i kuchnia) i na wschód od pokoi Budynek skorzystał z kompletn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$1,82M
Nowa wyłączność Dom w Barnie na ulicy Zvi Segal Ziemia o powierzchni około 550 metrów kwadratowych Zbudowany około 320 metrów kwadratowych z wynajętą obudową o powierzchni około 106 metrów kwadratowych 4 sypialnie na najwyższym piętrze i piwnicy inny pokój nie zawiera zakwaterowania. Idealna…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się