  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34596
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Państwo przegląda
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Nahalat Benyamin Street 116 Na sprzedaż Wyłącznie Ostatni budynek 2.5 szt. 50m2 z balkonem 5m2 2. piętro Winda Cena: 2950.000
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznic…
