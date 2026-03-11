  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34164
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yohanan Hurkanos, 31

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
nowe mieszkanie w uroczym budynku usytuowany w pobliżu parku Hayarkon i 400 m od plaży w samym sercu miasta w cichej ulicy 2 kroki od sklepów i metra 3.5 sztuk. Powierzchnia mieszkalna 90 m2 .taras 7m2. high-end wykończenie. Ogrzewanie podłogi. Klimatyzacja VRF. możliwość parkowania w budynku

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,79M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$463,980
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$759,266
Dzielnica mieszkaniowa A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$7,838
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,94M
Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte piętro Liv- jadalnia, kuchnia 4 sypialnie (mamad) 3 łazienki, 3 toalety Strands, klimatyzacja, proszek chemech, grzejniki, podgrzewacz wody gazowej Drzwi pancerne, 1 parking, 1 piwnica, winda, dostęp dla…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Izrael
od
$529,815
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui oferuje apartament pełen dobrych wibracji w centrum miasta Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, jasny apartament w wyjątkowej cenie! Charakterystyka: ⭐ Apartament 4 pokoje, około 100 m2, ⭐ Duży salon z dedykowaną jadalnią, ⭐ taras słoneczny, ⭐ Aparta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu arch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się