  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 34423
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 23

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking dla niektórych. Architektura podpisał Yaniv Prado, łącząc współczesny design i autentyczność duszy awiwijskiej. Trwają prace budowlane

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aszkelon, Izrael
od
$332,310
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Aszkelon, Izrael
od
$540,788
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
Ładny domek. 7 pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W bardzo cichym ślepym zaułku. Blisko Hasharon College i Lycee Ostrovsky
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Ten elegancki apartament położony jest w samym sercu Tel Awiwu i jest dostępny na sprzedaż w słynnej wieży Frishman, jednym z najpopularniejszych w mieście adresów mieszkalnych. Znajduje się na 6 piętrze wieży 28-piętrowej, apartament rozciąga się około 160 metrów kwadratowych i oferuje półn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Apartament 4 pokoje na sprzeda? w Ashdod wysoki stan, rezydencja "Dekel" nad morzem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się