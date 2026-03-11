Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

  1. Realting.com
Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Jerozolima, Izrael
$2,04M
9
ID: 34143
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Podniosły penthouse 170m2 i 44m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku na granicy między Bet Veigan i Kyriat hayevel, strategiczna lokalizacja 2 kroki od wszystkich ta wyjątkowa właściwość, uwiedzie Cię swoimi tomami, naturalnym światłem i panoramicznym widokiem. Zawiera 5 pokoi, w tym przestronny apartament rodzicielski Taras o powierzchni 44m2 Budynek oferuje elegancki hol, 4 windy, w tym 3 windy szabat, 2 miejsca parkingowe i piwnica. Praktyczne sąsiedztwo: sklepy, szkoły, tramwaj Rzadka okazja do połączenia pozycji, komfortu i lokalizacji wyboru w Jerozolimie (Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT)

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
Wspaniała inwestycja na północy Tel Awiwu i bardzo przyjemna w życiu. W nowym budynku sklepu po TAMA - wysoki stojący - 2 pokoje 45 m2 odnowione i zoptymalizowane przez architekta - 3 metry wysokości pod sufitem - ciche i jasne zwrócone na południe - w pełni umeblowane - Schronisko w budynku…
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$805,695
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$815,100
Agamim, penthouse 5 pokoje 130 m2 powierzchni mieszkalnej + 70 m2 taras. mały budynek z 2 właścicieli do makijażu. bardzo inwestowane apenthouse, pergola 60 m2 całkowicie elektryczne. piwnica i 2 miejsca parkingowe. bardzo miły biznes
