Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Podniosły penthouse 170m2 i 44m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku na granicy między Bet Veigan i Kyriat hayevel, strategiczna lokalizacja 2 kroki od wszystkich
ta wyjątkowa właściwość, uwiedzie Cię swoimi tomami, naturalnym światłem i panoramicznym widokiem. Zawiera 5 pokoi, w tym przestronny apartament rodzicielski
Taras o powierzchni 44m2
Budynek oferuje elegancki hol, 4 windy, w tym 3 windy szabat, 2 miejsca parkingowe i piwnica.
Praktyczne sąsiedztwo: sklepy, szkoły, tramwaj
Rzadka okazja do połączenia pozycji, komfortu i lokalizacji wyboru w Jerozolimie
(Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT)
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.