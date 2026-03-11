Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Podniosły penthouse 170m2 i 44m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku na granicy między Bet Veigan i Kyriat hayevel, strategiczna lokalizacja 2 kroki od wszystkich ta wyjątkowa właściwość, uwiedzie Cię swoimi tomami, naturalnym światłem i panoramicznym widokiem. Zawiera 5 pokoi, w tym przestronny apartament rodzicielski Taras o powierzchni 44m2 Budynek oferuje elegancki hol, 4 windy, w tym 3 windy szabat, 2 miejsca parkingowe i piwnica. Praktyczne sąsiedztwo: sklepy, szkoły, tramwaj Rzadka okazja do połączenia pozycji, komfortu i lokalizacji wyboru w Jerozolimie (Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT)