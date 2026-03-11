Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Projekt U Bat Yam
Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours
Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi
Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam.
Wieże te zostały starannie zaplanowane i zaprojektowane w każdym szczególe, łącząc nowoczesny projekt miejski i wzorową funkcjonalność, aby stworzyć idealne mieszkanie, dokładnie jak marzyłeś.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2030
• Pełna gwarancja bankowa
• Metoda rozrachunku:
• 20% przy podpisaniu
• 80% cztery miesiące przed dostawą kluczy
• Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora
Lokalizacja strategiczna
W samym sercu Izraela, w pobliżu głównych dróg, U Towers oznaczają nowe drzwi wejściowe do Bat Yam.
Projekt znajduje się w odnowionej dzielnicy Ramat HaNasi, zaledwie kilka minut spacerem od dworca kolejowego Yoseftal i tramwaj lekki.
Ten rosnący sektor łączy nowoczesność, jakość życia i dostępność.
Będziesz cieszyć się:
• Szybki dostęp do Tel Awiwu i autostrady Ayalon
• Zielone parki i bezpośrednia bliskość morza
• Centrum handlowe, kawiarnie i restauracje pod swoją rezydencją
• Szkoły, instytucje kulturalne i nowoczesny klub mieszkalny
Koncepcja: doskonała równowaga
Tours U projekt łączy harmonijnie mieszkaniowe, handel i edukacja.
Dwa komercyjne piętra będą pomieścić sklepy, kawiarnie i pobliskie usługi, tworząc płynne i żywe doświadczenie miejskie.
Kilka kroków stąd, duże centrum handlowe i obszary rekreacyjne oferują idealne środowisko życia dla całej rodziny.
Klub został specjalnie zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, a otaczające go szkoły, parki i instytucje kulturalne zapewniają praktyczne i inspirujące życie codzienne.
Ponieważ dzieci zawsze są najważniejsze, wszystko jest przemyślane dla twojej rodziny.
Typologia apartamentów
• 3 pokoje: 82 m2 + 8 m2 balkon
• 4 pokoje: 105 m2 + 15 m2 balkon
• 5 pokoi: 127 m2 + 15 m2 balkon
Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.