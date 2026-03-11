  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34298
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplanowane i zaprojektowane w każdym szczególe, łącząc nowoczesny projekt miejski i wzorową funkcjonalność, aby stworzyć idealne mieszkanie, dokładnie jak marzyłeś. Przewidywana dostawa: czerwiec 2030 • Pełna gwarancja bankowa • Metoda rozrachunku: • 20% przy podpisaniu • 80% cztery miesiące przed dostawą kluczy • Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora Lokalizacja strategiczna W samym sercu Izraela, w pobliżu głównych dróg, U Towers oznaczają nowe drzwi wejściowe do Bat Yam. Projekt znajduje się w odnowionej dzielnicy Ramat HaNasi, zaledwie kilka minut spacerem od dworca kolejowego Yoseftal i tramwaj lekki. Ten rosnący sektor łączy nowoczesność, jakość życia i dostępność. Będziesz cieszyć się: • Szybki dostęp do Tel Awiwu i autostrady Ayalon • Zielone parki i bezpośrednia bliskość morza • Centrum handlowe, kawiarnie i restauracje pod swoją rezydencją • Szkoły, instytucje kulturalne i nowoczesny klub mieszkalny Koncepcja: doskonała równowaga Tours U projekt łączy harmonijnie mieszkaniowe, handel i edukacja. Dwa komercyjne piętra będą pomieścić sklepy, kawiarnie i pobliskie usługi, tworząc płynne i żywe doświadczenie miejskie. Kilka kroków stąd, duże centrum handlowe i obszary rekreacyjne oferują idealne środowisko życia dla całej rodziny. Klub został specjalnie zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, a otaczające go szkoły, parki i instytucje kulturalne zapewniają praktyczne i inspirujące życie codzienne. Ponieważ dzieci zawsze są najważniejsze, wszystko jest przemyślane dla twojej rodziny. Typologia apartamentów • 3 pokoje: 82 m2 + 8 m2 balkon • 4 pokoje: 105 m2 + 15 m2 balkon • 5 pokoi: 127 m2 + 15 m2 balkon Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Do sprzedaży wyłącznie, Niedaleko Rabin Square i Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street W bezpiecznym budynku z digicode i systemem alarmowym Na 3 piętrze, cicho i przyjemnie Przestronne 2 sypialnia odnowiony apartament + taras słoneczny 68 m2 + około 5 m2 taras Przestronna sypialnia, garderoba…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,98M
piękna willa w pobliżu morskiego kwartetu z piwnicą i basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
W samym sercu dzielnicy Baka, ulicy Mekor Chaim. Apartament 4 szt. 100 m2 w wysokim budynku stojącym, 1 piętro z balkonem i windą, w tym parking i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się