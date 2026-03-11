Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Doskonałe 3 pokoje - około 70 m2 dobrze zoptymalizowane
Mamad + balkon 8 m2 (spokojny, zielony)
1 piętro jasne na 5 - intymnie sklep budynek
Remont architektoniczny - wysokiej klasy wykończenia
Kuchnia - VRF klimatyzacja - niestandardowa stolarka
Najnowszy projekt TAMA: winda, robotyczny parking, odnowione wspólne obszary
Położenie: Shlomo HaMelekh Street (Old North), spokojna ulica z zielenią, tylko małe budynki
W pobliżu: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, plaże
Obecnie wynajmowany 12,000 miesięcznie (natychmiastowy powrót)
Cena wnioskowana: 4.990.000 - ceny promotora niższe niż w okresie
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.