  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$1,56M
7
ID: 34463
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shlomo HaMelekh, 65

O kompleksie

Przeniesienie
Doskonałe 3 pokoje - około 70 m2 dobrze zoptymalizowane Mamad + balkon 8 m2 (spokojny, zielony) 1 piętro jasne na 5 - intymnie sklep budynek Remont architektoniczny - wysokiej klasy wykończenia Kuchnia - VRF klimatyzacja - niestandardowa stolarka Najnowszy projekt TAMA: winda, robotyczny parking, odnowione wspólne obszary Położenie: Shlomo HaMelekh Street (Old North), spokojna ulica z zielenią, tylko małe budynki W pobliżu: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, plaże Obecnie wynajmowany 12,000 miesięcznie (natychmiastowy powrót) Cena wnioskowana: 4.990.000 - ceny promotora niższe niż w okresie

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
