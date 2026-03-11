Dzielnica mieszkaniowa Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

  1. Realting.com
Ashdod, Izrael
$752,400
8
ID: 34586
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Położony na "Moshe Dayan" z widokiem na park "Ashdod Yam" i morze, mieszkanie szczególnie przestronne i jasne. Bardzo poszukiwany po lokalizacji, rzadki produkt, ma 2 kroki od wszystkich: Miasto, Marina, morze, sklepy, środki transportu....

Ashdod, Izrael
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse near baka
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,21M
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$904,134
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum k…
Agencja
Immobilier.co.il
Realting.com
