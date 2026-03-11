Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wspaniały apartament z otwartym widokiem, kilka minut od Gordon Beach
- 3 pokoje - 1 sypialnia, 1 mniejszy pokój i pokój dzienny
- 6 piętro z windą
- Powierzchnia: 60 m2 powierzchni mieszkalnej + 8 m2 tarasu
- Nowy apartament, urządzony przez architekta
- Centralne klimatyzacja Fujitsu
- Mamad (sejf)
- Projektowanie oświetlenia w całym mieszkaniu (Yair Doram i Dor Kimchi)
- Kuchnia "Novo" z centralną wyspą
- TV ściana i meble niestandardowe w betonowej imitacji drewna, przewidziane na ekran 65
- Elektryczne rolety we wszystkich oknach i wyjściach na balkon
- Placard zintegrowany z pokojem
- Otwarty widok na wschód i północ, bez możliwości przyszłej budowy z przodu
- Pokryty balkon z wysuwanym szklanym zamknięciem
Cena: NIS 4 850 000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
