Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
10
ID: 34636
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 126 Barber Shop

O kompleksie

Wspaniały apartament z otwartym widokiem, kilka minut od Gordon Beach - 3 pokoje - 1 sypialnia, 1 mniejszy pokój i pokój dzienny - 6 piętro z windą - Powierzchnia: 60 m2 powierzchni mieszkalnej + 8 m2 tarasu - Nowy apartament, urządzony przez architekta - Centralne klimatyzacja Fujitsu - Mamad (sejf) - Projektowanie oświetlenia w całym mieszkaniu (Yair Doram i Dor Kimchi) - Kuchnia "Novo" z centralną wyspą - TV ściana i meble niestandardowe w betonowej imitacji drewna, przewidziane na ekran 65 - Elektryczne rolety we wszystkich oknach i wyjściach na balkon - Placard zintegrowany z pokojem - Otwarty widok na wschód i północ, bez możliwości przyszłej budowy z przodu - Pokryty balkon z wysuwanym szklanym zamknięciem Cena: NIS 4 850 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
