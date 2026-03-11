Dzielnica mieszkaniowa Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Wspaniały apartament z otwartym widokiem, kilka minut od Gordon Beach - 3 pokoje - 1 sypialnia, 1 mniejszy pokój i pokój dzienny - 6 piętro z windą - Powierzchnia: 60 m2 powierzchni mieszkalnej + 8 m2 tarasu - Nowy apartament, urządzony przez architekta - Centralne klimatyzacja Fujitsu - Mamad (sejf) - Projektowanie oświetlenia w całym mieszkaniu (Yair Doram i Dor Kimchi) - Kuchnia "Novo" z centralną wyspą - TV ściana i meble niestandardowe w betonowej imitacji drewna, przewidziane na ekran 65 - Elektryczne rolety we wszystkich oknach i wyjściach na balkon - Placard zintegrowany z pokojem - Otwarty widok na wschód i północ, bez możliwości przyszłej budowy z przodu - Pokryty balkon z wysuwanym szklanym zamknięciem Cena: NIS 4 850 000