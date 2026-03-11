Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
;
7
ID: 34474
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Izhak Elhanan, 9 b

O kompleksie

Piękne nowe 3-pokojowe mieszkanie znajduje się na 2 piętrze nowoczesnego budynku, ciesząc się doskonałą jasność dzięki swojej pozycji narożnej. Szczegóły własności: • Powierzchnia mieszkalna: 60 m2 • Tarasy: 13 m2 • 2. piętro z windą • Liczba miejsc parkingowych • Ukończenie hip- end Zaawansowane systemy automatyki domowej Położony w dzielnicy Neve Tzedek, naprzeciwko Białej Wieży Miejskiej, w pobliżu centrum i morza.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

