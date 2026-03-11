Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3 przestronne i funkcjonalne pokoje Balkon: mały balkon idealny na poranne kawy lub miejsce do czytania Łazienka: nowoczesny, gustownie odnowiony Główne aktywa Przeszukana lokalizacja, w samym sercu miejskiego życia Tel Awiwu Kilka kroków od plaży, promenady i ulic handlowych Żywe środowisko, blisko kawiarni, restauracji i galerii sztuki Doskonały potencjał wynajmu w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów miasta