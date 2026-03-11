Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to
Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu.
Szczegóły właściwości
Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone
Piętro: 1 z 4 (bez windy)
Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek
Pokoje: 3 przestronne i funkcjonalne pokoje
Balkon: mały balkon idealny na poranne kawy lub miejsce do czytania
Łazienka: nowoczesny, gustownie odnowiony
Główne aktywa
Przeszukana lokalizacja, w samym sercu miejskiego życia Tel Awiwu
Kilka kroków od plaży, promenady i ulic handlowych
Żywe środowisko, blisko kawiarni, restauracji i galerii sztuki
Doskonały potencjał wynajmu w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów miasta
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.