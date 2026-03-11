  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
$2,38M
2
ID: 34369
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Hevra Hadasha, 5

O kompleksie

Przeniesienie
5 Hevra Hadasha Ulica Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg. W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości! Ładne ciche i jasne mieszkanie 5 pokoi (w tym piwnica) 5. piętro (bardzo wysokie) 121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem! Odnowiona kuchnia! Promotorzy wyjątkowi Apartament posiada bardzo przestronny, standardowy parking podziemny! I spiżarnia o powierzchni około 6 m2. Zawód planowany: Marzec 2026

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
