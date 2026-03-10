  1. Realting.com
  Izrael
  Aszkelon
  Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Aszkelon, Izrael
od
$890,340
;
6
ID: 34852
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Przeniesienie
Agamim dzielnicy piękny Pentaous 5 sztuk z wielkim Terasse

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
