Dzielnica mieszkaniowa Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Nahariya, Izrael
$564,300
12
ID: 34771
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    Wolfson

O kompleksie

W małym budynku przy ulicy Hertzl w popularnej dzielnicy Ein Sara w Nahariya Dupleix.. jako mała willa, w tym, * na parterze: jasny salon, 2 sypialnie z tarasem * Na górze: 2 przestronne pokoje, Apartament z prysznicem i tarasem o powierzchni około 20 m2 * Soothing open view Blisko żłobków, szkół i centrum miasta Idealny sojusz pomiędzy miastem, rodziną i jakością życia

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
