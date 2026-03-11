  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,87M
;
10
ID: 34367
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Shalom, 22

O kompleksie

Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym sercu najpiękniejszej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Tel Awiw, na bardzo popularnej ulicy Neve Shalom, 5 minut spacerem od dworca kolejowego i morza. Rzadki dom ze spektakularnym pięknem czeka na Ciebie, łącząc design, komfort i jakość życia na najwyższym poziomie. Ten dom został przebudowany i zaprojektowany przez architekta Manuela Zaguri (oceniony z Bezalel). O powierzchni 266 m2 (na powierzchni 110 m2), rozciąga się na 4 poziomy: • Parter: 76 m2 otwartej przestrzeni mieszkalnej z funkcjonalną i wyposażoną kuchnią oraz duże okna z widokiem na dziedziniec. • Podłoga 73 m2 składa się z 3 sypialni: 2 sypialnie dla dzieci i luksusowy apartament z dużą jasną łazienką i uroczym balkonem z widokiem na dziedziniec. • Pod dachem: 36 m2 z możliwością utworzenia biura, studia lub dodatkowego apartamentu. • Przestronne piwnicy 82 m2, które mogą pomieścić różne działania: kino domowe, siłownia lub zakwaterowanie prywatne. W piwnicy jest mama! Prywatny dwór o powierzchni 33 m2, idealny do przyjmowania, organizowania letnich kolacji lub relaksu w spokoju. Pokryty prywatny parking: prawdziwy przywilej w sercu dzielnicy. Na zarezerwowanym parkingu można zaparkować dodatkowy samochód przed domem.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
