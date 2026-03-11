Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal

  1. Realting.com
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
;
3
ID: 34340
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Mate Yehuda Regional Council
  • Adres
    HaOren

O kompleksie

Rzadka okazja do zdobycia ziemi budowlanej w popularnej enklawie Motza Illit. Położony w cichym i prywatnym impasie, w pobliżu autostrady 7, ta wyjątkowa fabuła oferuje zapierające dech w piersiach widoki duszpasterskie z widokiem na Hadassah Ein Kerem. Nieruchomość rozciąga się na ok. 1483 m2, z zatwierdzonymi prawami budowlanymi do 480 m2, oferując idealne płótno na miejsce zamieszkania. Motza Illit to malownicza ruralno-podmiejska przystań położona na miejskiej granicy Jerozolimy, przywołująca urok wsi na początku XX wieku, ciesząc się bliskością stolicy. Region wyróżnia się pogodną atmosferą, świeżym górskim powietrzem i dramatycznymi krajobrazami Jerozolimy. Charakterystyczne kamienne domy, zielone otoczenie i spektakularne panoramy łączą się harmonijnie z profesjonalną i wymagającą społecznością, czyniąc Motzę ekskluzywnym i bardzo cennym adresem. Dynamiczna społeczność lokalna łączy wszystkie pokolenia i wzbogaca wydarzenia kulturalne, festiwale i uroczystości przez cały rok. Mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości placówek edukacyjnych, aktywnego ruchu młodzieży, biblioteki, synagogi i ośrodków społecznych. Ponadto, w pobliżu udogodnienia obejmują centra handlowe, luksusowe hotele i niektóre z wiodących izraelskich placówek medycznych, zapewniając zarówno spokój i wygodę w prestiżowej lokalizacji. Zdjęcie: Hagai Agmon- Snir

Lokalizacja na mapie

Mate Yehuda Regional Council, Izrael
