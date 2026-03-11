Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Rzadka okazja do zdobycia ziemi budowlanej w popularnej enklawie Motza Illit. Położony w cichym i prywatnym impasie, w pobliżu autostrady 7, ta wyjątkowa fabuła oferuje zapierające dech w piersiach widoki duszpasterskie z widokiem na Hadassah Ein Kerem. Nieruchomość rozciąga się na ok. 1483 m2, z zatwierdzonymi prawami budowlanymi do 480 m2, oferując idealne płótno na miejsce zamieszkania.
Motza Illit to malownicza ruralno-podmiejska przystań położona na miejskiej granicy Jerozolimy, przywołująca urok wsi na początku XX wieku, ciesząc się bliskością stolicy. Region wyróżnia się pogodną atmosferą, świeżym górskim powietrzem i dramatycznymi krajobrazami Jerozolimy. Charakterystyczne kamienne domy, zielone otoczenie i spektakularne panoramy łączą się harmonijnie z profesjonalną i wymagającą społecznością, czyniąc Motzę ekskluzywnym i bardzo cennym adresem.
Dynamiczna społeczność lokalna łączy wszystkie pokolenia i wzbogaca wydarzenia kulturalne, festiwale i uroczystości przez cały rok. Mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości placówek edukacyjnych, aktywnego ruchu młodzieży, biblioteki, synagogi i ośrodków społecznych. Ponadto, w pobliżu udogodnienia obejmują centra handlowe, luksusowe hotele i niektóre z wiodących izraelskich placówek medycznych, zapewniając zarówno spokój i wygodę w prestiżowej lokalizacji.
Zdjęcie: Hagai Agmon- Snir
Lokalizacja na mapie
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.