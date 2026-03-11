Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż: Super 5 Sypialnia Duplex Apartament w Ashdod Marina
Top Standing - 2 minuty od plaży
Oferujemy ten wspaniały 5-pokojowy dwupoziomowy apartament, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Ashdod, w pobliżu plaży i Mariny. W idealnym miejscu apartament ten oferuje wspaniałe widoki i wyjątkowe środowisko życia, w pobliżu wszystkich udogodnień.
Charakterystyka właściwości:
Powierzchnia: 150 m2 rozłożone na dwa poziomy
5 pokoi: Przestronny jasny salon, 4 wygodne pokoje, 2 nowoczesne łazienki
W pełni wyposażona otwarta kuchnia z wysokiej jakości materiałami
Prywatny taras: Ciesz się otwartym widokiem na morze i Marina
Podwójne narażenie: Apartament cieszy się naturalnym światłem przez cały dzień
Parking prywatny
Najważniejsze punkty:
Uprzywilejowana lokalizacja zaledwie 2 minuty spacerem od plaży, aby w pełni cieszyć się przyjemności morskie
Cichy i bezpieczny obszar mieszkalny, w pobliżu wszystkich sklepów, restauracji, szkół i transportu
Usługi: Centralna klimatyzacja, Precyzyjne materiały wykończeniowe
Ta rzadka i wyjątkowa nieruchomość jest idealna dla tych, którzy szukają wyrafinowanego, nowoczesnego i komfortowego środowiska życia w jednym z najbardziej popularnych miejsc Izraela.
Nie czekaj na odwiedzenie tej wyjątkowej posiadłości!
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować wizytę i odkryć wszystko, co ten wyjątkowy apartament ma do zaoferowania.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
