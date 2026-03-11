Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Na sprzedaż: Super 5 Sypialnia Duplex Apartament w Ashdod Marina Top Standing - 2 minuty od plaży Oferujemy ten wspaniały 5-pokojowy dwupoziomowy apartament, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Ashdod, w pobliżu plaży i Mariny. W idealnym miejscu apartament ten oferuje wspaniałe widoki i wyjątkowe środowisko życia, w pobliżu wszystkich udogodnień. Charakterystyka właściwości: Powierzchnia: 150 m2 rozłożone na dwa poziomy 5 pokoi: Przestronny jasny salon, 4 wygodne pokoje, 2 nowoczesne łazienki W pełni wyposażona otwarta kuchnia z wysokiej jakości materiałami Prywatny taras: Ciesz się otwartym widokiem na morze i Marina Podwójne narażenie: Apartament cieszy się naturalnym światłem przez cały dzień Parking prywatny Najważniejsze punkty: Uprzywilejowana lokalizacja zaledwie 2 minuty spacerem od plaży, aby w pełni cieszyć się przyjemności morskie Cichy i bezpieczny obszar mieszkalny, w pobliżu wszystkich sklepów, restauracji, szkół i transportu Usługi: Centralna klimatyzacja, Precyzyjne materiały wykończeniowe Ta rzadka i wyjątkowa nieruchomość jest idealna dla tych, którzy szukają wyrafinowanego, nowoczesnego i komfortowego środowiska życia w jednym z najbardziej popularnych miejsc Izraela. Nie czekaj na odwiedzenie tej wyjątkowej posiadłości! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować wizytę i odkryć wszystko, co ten wyjątkowy apartament ma do zaoferowania.