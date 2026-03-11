Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

  1. Realting.com
Aszdod, Izrael
$1,85M
20
ID: 34565
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Exodus, 5

O kompleksie

Na sprzedaż: Super 5 Sypialnia Duplex Apartament w Ashdod Marina Top Standing - 2 minuty od plaży Oferujemy ten wspaniały 5-pokojowy dwupoziomowy apartament, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Ashdod, w pobliżu plaży i Mariny. W idealnym miejscu apartament ten oferuje wspaniałe widoki i wyjątkowe środowisko życia, w pobliżu wszystkich udogodnień. Charakterystyka właściwości: Powierzchnia: 150 m2 rozłożone na dwa poziomy 5 pokoi: Przestronny jasny salon, 4 wygodne pokoje, 2 nowoczesne łazienki W pełni wyposażona otwarta kuchnia z wysokiej jakości materiałami Prywatny taras: Ciesz się otwartym widokiem na morze i Marina Podwójne narażenie: Apartament cieszy się naturalnym światłem przez cały dzień Parking prywatny Najważniejsze punkty: Uprzywilejowana lokalizacja zaledwie 2 minuty spacerem od plaży, aby w pełni cieszyć się przyjemności morskie Cichy i bezpieczny obszar mieszkalny, w pobliżu wszystkich sklepów, restauracji, szkół i transportu Usługi: Centralna klimatyzacja, Precyzyjne materiały wykończeniowe Ta rzadka i wyjątkowa nieruchomość jest idealna dla tych, którzy szukają wyrafinowanego, nowoczesnego i komfortowego środowiska życia w jednym z najbardziej popularnych miejsc Izraela. Nie czekaj na odwiedzenie tej wyjątkowej posiadłości! Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować wizytę i odkryć wszystko, co ten wyjątkowy apartament ma do zaoferowania.

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
