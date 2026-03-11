  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Bat Jam, Izrael
$752,400
9
ID: 34471
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Kokis

O kompleksie

Apartament do renowacji 4 pokoje 105m2 + balkon 15m2 z otwartym widokiem Możliwość przekształcenia na 5 sztuk Piętro 5 z 8 z windą 300 metrów od morza te 400 metrów od tramwaju łączącego Bat Yam do Tel Aviv w 12 minut Doskonała inwestycja w wynajem (szacunkowa wartość wynajmu 5,000 NIS / miesiąc)

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu arch…
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Nahariya, Izrael
od
$589,380
PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Givat Shmouel projekt mały Neuilly z Tel Awiwu Mardochee Khayat proponuje projekt, którego reputacja nie jest już do zrobienia Położony w najlepszym miejscu Guivat Shmuuel w pobliżu synagogi i sklepów Dostęp do bezpośredniej autostrady dla Tel Awiwu Guivat Shmouel jest miastem strategiczni…
