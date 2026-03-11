Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem

  1. Realting.com
ID: 34338
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shlomo HaMelekh

O kompleksie

Ulica Yismach Melech, w Kfar David, luksusowy apartament kąpany w świetle. Salon Immense, taras 250 m2 z po prostu spektakularnym widokiem na Stare Miasto i jego mury. Duża jadalnia, nowoczesna kuchnia, 3 apartamenty. Inteligentny dom, 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
