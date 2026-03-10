  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Netanya, Izrael
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
ID: 34909
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut, 11

O kompleksie

Na sprzedaż - Dwupoziomowy apartament 5 pokoi z tarasem panoramicznym i basenem Wspaniały penthouse duplex znajduje się na 11 i 12 piętrze, oferując niezakłócone widoki i nowoczesną i jasną przestrzeń życiową. Apartament składa się z 119 m2 na 11 piętrze z tarasem o powierzchni 12 m2 oraz dwunastej sypialni z łazienką i balkonem o powierzchni 12 m2. Duży taras o powierzchni 110 m2, z możliwością rysowania, pozwala na pełne korzystanie z zewnątrz. Penthouse posiada trzy łazienki, cztery toalety i miejsce parkingowe. Prace rozpoczęły się już w budynku, znajduje się w pobliżu morza, sklepów, usług, szkół i transportu.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
