Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Na sprzedaż - Dwupoziomowy apartament 5 pokoi z tarasem panoramicznym i basenem Wspaniały penthouse duplex znajduje się na 11 i 12 piętrze, oferując niezakłócone widoki i nowoczesną i jasną przestrzeń życiową. Apartament składa się z 119 m2 na 11 piętrze z tarasem o powierzchni 12 m2 oraz dwunastej sypialni z łazienką i balkonem o powierzchni 12 m2. Duży taras o powierzchni 110 m2, z możliwością rysowania, pozwala na pełne korzystanie z zewnątrz. Penthouse posiada trzy łazienki, cztery toalety i miejsce parkingowe. Prace rozpoczęły się już w budynku, znajduje się w pobliżu morza, sklepów, usług, szkół i transportu.