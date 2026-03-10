Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Dwupoziomowy apartament 5 pokoi z tarasem panoramicznym i basenem
Wspaniały penthouse duplex znajduje się na 11 i 12 piętrze, oferując niezakłócone widoki i nowoczesną i jasną przestrzeń życiową.
Apartament składa się z 119 m2 na 11 piętrze z tarasem o powierzchni 12 m2 oraz dwunastej sypialni z łazienką i balkonem o powierzchni 12 m2.
Duży taras o powierzchni 110 m2, z możliwością rysowania, pozwala na pełne korzystanie z zewnątrz.
Penthouse posiada trzy łazienki, cztery toalety i miejsce parkingowe.
Prace rozpoczęły się już w budynku, znajduje się w pobliżu morza, sklepów, usług, szkół i transportu.
