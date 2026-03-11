Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi.
Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji Emek Refaim Street, 5 minut spacerem od centrum miasta, i znanych placówek edukacyjnych. Tramwajem w oczekiwaniu.
2 windy na piętro, w tym jeden z chabat i parking
Wprowadzenie na początku 2027 r.
Najnowsze apartamenty na sprzedaż:
3 pokoje ogród parter 60m2 i 71m2 ogród
Ekspozycja: Północ / Wschód
Cena: 3,950,000 sh
3 pokoje parter ogród 85m2 i 26,5m2 ogród
Wystawa: North- East
Cena: 4.200.000 sh
4 pokoje 6 piętro, 104m2 i 9m2 taras, w tym jedna część jest soccah
Wystawa North- East
Cena: 4.200.000 sh
4 pokoje parter 116m2 i 121m2 ogród
Cena: 6.110.000 sh
5 pokoi parter, 137m2 i 27m2 ogród
Cena: 7.900.000 sh
5 pokoi 5 piętro, 123m2 z tarasem 17m2, w tym część soccah, piękny widok,
Wystawa: North- East
Cena 5.200.000 sh
Penthouses 6 pokoi
Wszystkie penthouses są dwupoziomowe 137m2 z tarasem 18m2
Cena 7.700.000 sh
Płatność: 20% / 80%
Inne możliwe sposoby płatności na żądanie
Przedmiot: Ceny mogą się różnić
Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych 2% plus maam (tva)
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.