Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
;
6
ID: 34137
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi. Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji Emek Refaim Street, 5 minut spacerem od centrum miasta, i znanych placówek edukacyjnych. Tramwajem w oczekiwaniu. 2 windy na piętro, w tym jeden z chabat i parking Wprowadzenie na początku 2027 r. Najnowsze apartamenty na sprzedaż: 3 pokoje ogród parter 60m2 i 71m2 ogród Ekspozycja: Północ / Wschód Cena: 3,950,000 sh 3 pokoje parter ogród 85m2 i 26,5m2 ogród Wystawa: North- East Cena: 4.200.000 sh 4 pokoje 6 piętro, 104m2 i 9m2 taras, w tym jedna część jest soccah Wystawa North- East Cena: 4.200.000 sh 4 pokoje parter 116m2 i 121m2 ogród Cena: 6.110.000 sh 5 pokoi parter, 137m2 i 27m2 ogród Cena: 7.900.000 sh 5 pokoi 5 piętro, 123m2 z tarasem 17m2, w tym część soccah, piękny widok, Wystawa: North- East Cena 5.200.000 sh Penthouses 6 pokoi Wszystkie penthouses są dwupoziomowe 137m2 z tarasem 18m2 Cena 7.700.000 sh Płatność: 20% / 80% Inne możliwe sposoby płatności na żądanie Przedmiot: Ceny mogą się różnić Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych 2% plus maam (tva)

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

