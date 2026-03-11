  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Gan Javne
  Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
;
20
ID: 34715
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Wioska
    Gan Javne

O kompleksie

Prestiżowa willa na sprzedaż w Gan Yavne Na działce 500 m2 willa z basenem 8 metrów przez 4 metry. Na parterze salon kuchnia i mama i na 1 piętrze 4 sypialnie 2 łazienki i taras Wyjątkowa willa kilka minut od Ashdod, nie poważne wstrzymanie Proszę.

Lokalizacja na mapie

Gan Javne, Izrael
Rekreacja

