  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34424
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    David Bloch, 15

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w toku, dostawa planowana w ciągu około 2 lat. Nowoczesna architektura, usługi high-end, przestronne tarasy, MAMAD i prywatny parking. Wyjątkowe 4 pokoje apartamenty i penthouses dostępne. Hojne powierzchnie z dużymi tarasami otwartymi na salon. Natychmiastowy dostęp do centralnej tramwaju łączącego całe miasto z morzem. Lokalizacja o wysokiej wartości dziedzictwa i doskonały potencjał wartości dodanej.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Awiw, Izrael
od
$14,11M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf
Jerozolima, Izrael
od
$808,830
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$862,125
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Na sprzedaż - Apartament 2 pokoje, Tel Aviv Okręg: Lev Hair Nord / Lev Tel Aviv Powierzchnia: 46 m2 Piętro: 5 / 5 z windą Cena: 3,600 000 Odkryj ten dwupokojowy apartament położony w tętniącym życiem sercu Tel Awiwu, na rogu Nahalat Binyamin i Gruzenberg. Zainstalowana w tajnym budynku i cał…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Aszkelon, Izrael
od
$540,788
4 pokoje apartament w centrum agamimu w małym budynku 4 piętra z 2 właścicielami przez ustawienie, luksusowy budynek, przestronny i jasny apartament z 2 tarasami
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Bat Jam, Izrael
od
$909,150
W nowoczesnym budynku Bat Yam: 3 pokoje na 3 piętrze Powierzchnia mieszkalna 76m2 + 16m2 tarasu Otwarty widok na morze Jasny salon 1 parking + 1 piwnica Bliskie morze, sklepy i transport
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się