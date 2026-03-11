Dzielnica mieszkaniowa Appartement nahalat benyamin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Tel Aviv- Yafo
Szczegóły:
Części: 2
Podłoga: 3 / 4
Powierzchnia: 50 m2
Opis:
Położony w najlepszej lokalizacji Tel Awiw, na słynnej ulicy pieszych i spokojnej Nachalat Binyamin.
W tajnym budynku, zajmowanym tylko 3 lata.
Odnowiony przez architekta.
Wyposażenie i wyposażenie:
Avivi Kitchen
Centralna klimatyzacja mini
Walce elektryczne
Intercom
Kuchenka gazowa i lodówka
Duża wspólna przestrzeń magazynowa dla wszystkich pięter
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.