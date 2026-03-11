  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Hadera, Izrael
od
$705,375
;
10
ID: 34349
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiżowego projektu Villa V, docenione za jego piękno! Jej aktywa: - Przestronne i jasne mieszkanie 4 + 1 pokoje, - Bel budynek z kamienia, drewna i roślin, - etap 4 / 6, - Superb terace- Souccah około 30 m2, zwrócony na południowy wschód, - Bardzo jasna przestrzeń mieszkalna z dużymi otworami i jasnym widokiem, - Brak sąsiadującej ściany z sąsiadami - ekskluzywny budynek sklepowy! - Apartament dla rodziców z łazienką, - 2 dodatkowe sypialnie, w tym bezpieczny pokój, - dodatkowy pokój asystenta (biuro, pokój gościnny, dodatkowy pokój), - Zastępca Cave, - Bardzo ładne lobby, dobrze utrzymany budynek, - Niski ładunek! - W prawo! Doskonała lokalizacja: u podnóża budynku zielony park, w pobliżu wejścia do EcoPark, francuskojęzyczna społeczność "Hamad du Park, centrum handlowe, szkoły i drogi. Wyjątkowa cena!! Przypadek szaleństwa dla mieszkań lub inwestycji!! Cena: tylko 2,280,000 NIS! Nie mów, że ci nie powiedzieliśmy! Kontakt: Raphel Benguigui, RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
