  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Hadera, Izrael
od
$658,350
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34072
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Ra Charakterystyka: - 4-pokojowe mieszkanie (3 sypialnie) o powierzchni 107 m2, - Na czwartym piętrze z windą Shabbat, - Piękny salon z widokiem na słoneczny taras o powierzchni około 12 m2, - Piękna nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania otwartego do salonu, - Apartament z łazienką, - 2 dodatkowe pokoje dla dzieci, w tym jedno zabezpieczone, - Ogółem: 2 łazienki i 2 toalety, - Klimatyzacja, system automatyki domowej, - Ponadto: piwnica prywatna, - Parkowanie pod ziemią! Apartament znajduje się w bardzo wysokiej rezydencji, z prywatną przestrzenią na świeżym powietrzu, dużym, luksusowym lobby i wyposażoną siłownię! Co z jego lokalizacją? Idealny! Nad Beth 'Hamad francophone, francuskiej piekarni "Le Moulin Doré", kilka minut spacerem od centrum handlowego Mixx, gejów, autobusów, około 10 / 15 minut samochodem od dworca kolejowego i nad morzem. Bardzo drogie produkty! Doskonały produkt do domu lub wynajmu inwestycji! Szybko! Na co czekasz? Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Jam, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Izrael
od
$658,350
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Superb odnowiony 4-pokojowy apartament w samym sercu Tel Awiwu Rzadki na rynku, ten apartament oferuje wyjątkową lokalizację z wysokiej klasy usług. Szczegóły własności: Powierzchnia wybudowana: 120 m2 4 przestronne pokoje 1 piętro z windą Najważniejsze punkty: Duży jasny salon Przestronn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Izrael
od
$642,675
Dizengoff Ulica w samym sercu Netanya, premium lokalizacji w pobliżu Kikar HaAtsmaout. Obszar jest poszukiwany dla swoich sklepów, kawiarni, atrakcji miejskich i szybkiego dostępu do plaży. Apartament 3 pokoje, około 88 m2, na 1 piętrze 5. W pełni odnowiony, z wygodnymi tomami i jasny salo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Izrael
od
$445,170
Wielki projekt o ogromnym potencjale
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się