Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

BZH Ra Charakterystyka: - 4-pokojowe mieszkanie (3 sypialnie) o powierzchni 107 m2, - Na czwartym piętrze z windą Shabbat, - Piękny salon z widokiem na słoneczny taras o powierzchni około 12 m2, - Piękna nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania otwartego do salonu, - Apartament z łazienką, - 2 dodatkowe pokoje dla dzieci, w tym jedno zabezpieczone, - Ogółem: 2 łazienki i 2 toalety, - Klimatyzacja, system automatyki domowej, - Ponadto: piwnica prywatna, - Parkowanie pod ziemią! Apartament znajduje się w bardzo wysokiej rezydencji, z prywatną przestrzenią na świeżym powietrzu, dużym, luksusowym lobby i wyposażoną siłownię! Co z jego lokalizacją? Idealny! Nad Beth 'Hamad francophone, francuskiej piekarni "Le Moulin Doré", kilka minut spacerem od centrum handlowego Mixx, gejów, autobusów, około 10 / 15 minut samochodem od dworca kolejowego i nad morzem. Bardzo drogie produkty! Doskonały produkt do domu lub wynajmu inwestycji! Szybko! Na co czekasz? Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.