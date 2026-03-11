Dzielnica mieszkaniowa A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Ra
Charakterystyka:
- 4-pokojowe mieszkanie (3 sypialnie) o powierzchni 107 m2,
- Na czwartym piętrze z windą Shabbat,
- Piękny salon z widokiem na słoneczny taras o powierzchni około 12 m2,
- Piękna nowoczesna i designerska kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania otwartego do salonu,
- Apartament z łazienką,
- 2 dodatkowe pokoje dla dzieci, w tym jedno zabezpieczone,
- Ogółem: 2 łazienki i 2 toalety,
- Klimatyzacja, system automatyki domowej,
- Ponadto: piwnica prywatna,
- Parkowanie pod ziemią!
Apartament znajduje się w bardzo wysokiej rezydencji, z prywatną przestrzenią na świeżym powietrzu, dużym, luksusowym lobby i wyposażoną siłownię!
Co z jego lokalizacją? Idealny! Nad Beth 'Hamad francophone, francuskiej piekarni "Le Moulin Doré", kilka minut spacerem od centrum handlowego Mixx, gejów, autobusów, około 10 / 15 minut samochodem od dworca kolejowego i nad morzem.
Bardzo drogie produkty! Doskonały produkt do domu lub wynajmu inwestycji! Szybko!
Na co czekasz?
Kontakt:
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
