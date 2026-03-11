  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre

Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
;
11
ID: 34669
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 23

O kompleksie

WYŁĄCZENIE - SPRZEDAŻ ?? Shenkin, blisko rynku Carmel Premia lokalizacja - kilka kroków od Rothschild Boulevard, Carmel Market i morza. Duplex penthouse znajduje się w nowym budynku sklepu z windą. ✨ Główne cechy: • 135 m2 w pomieszczeniach + 46 m2 tarasy • Jasny salon z otwartą kuchnią • 3 sypialnie (apartament z prywatnym balkonem) • Górne piętro z tarasem o powierzchni 40 m2, kuchnia zewnętrzna i grill • Jaskinia / przechowywanie Cena sprzedaży: NIS 9890000 Vaad Bayit: 900 NIS Arnona: 1800 NIS (dwustronnie) Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 1 miesiąc + VAT Licencja nr 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
