  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34475
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shenkar, 2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia wewnętrzna: ok. 79 m2 Na zewnątrz: ok. 10 m2 balkonów Typologia: 2 sztuki Naturalna jasność Optymalizacja głośności Ukończenie hip- end Korzyści: W pełni umeblowane i wyposażone (pod klucz) Niedawny budynek stojący Winda Prywatne miejsce parkingowe Nowoczesne i dobrze utrzymane obszary wspólne Korzyści sektorowe: Historyczny kwartał, wiejska atmosfera Wysokie zapotrzebowanie, klienci lokalni i międzynarodowi Morze, kultura, zakupy i gastronomia pieszo Cena wnioskowana: 6.700.000 Bardzo sprzedający się klient - możliwy margines handlowy dla poważnego nabywcy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Jerozolima, Izrael
od
$695,970
Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Bardzo ładne i duże 3 pokoje o powierzchni 140 m2 (5 pokoi oryginalnej możliwości renderowania go w jego stanie z łatwością i ma niższe koszty) taras 11 m2 z panoramicznym widokiem na Jerozolimę, 2 łazienki, + 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Na sprzedaż w obszarze poszukiwanym Montefiore Gershon Schatz Street Na trzecim piętrze - fasada 3 pokoje o powierzchni 60 m2 + balkon o powierzchni 15 m2 W tym licznik Parking podziemny Winda Budynek tylko 10 najemców 2 apartamenty na piętro Pożyczka w toku do końca sierpnia 2026 r. na czy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$1,07M
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się