Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

NEVE TZEDEK - FACE SEA
Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący
Lokalizacja:
Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu
Twarzą do morza i Tayelet
W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport
Opis własności:
Powierzchnia wewnętrzna: ok. 79 m2
Na zewnątrz: ok. 10 m2 balkonów
Typologia: 2 sztuki
Naturalna jasność
Optymalizacja głośności
Ukończenie hip- end
Korzyści:
W pełni umeblowane i wyposażone (pod klucz)
Niedawny budynek stojący
Winda
Prywatne miejsce parkingowe
Nowoczesne i dobrze utrzymane obszary wspólne
Korzyści sektorowe:
Historyczny kwartał, wiejska atmosfera
Wysokie zapotrzebowanie, klienci lokalni i międzynarodowi
Morze, kultura, zakupy i gastronomia pieszo
Cena wnioskowana: 6.700.000
Bardzo sprzedający się klient - możliwy margines handlowy dla poważnego nabywcy
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
