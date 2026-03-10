  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle

Aszkelon, Izrael
$498,465
7
ID: 34764
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Yefe Nof, 25

O kompleksie

na przystani, 1 minuta od plaży, bardzo ładny biznes 3 pokojowy apartament o powierzchni 60 m2 z tarasem o powierzchni 12 m2 z bardzo ładnym widokiem na morze parking podziemny

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
