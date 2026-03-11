  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,65M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34119
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Mehalkei HaMayim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, 4p, rez de Jardin 131 M2 i 28m2 ogród na 5.270.000sh 4p, 113m2 i 35m2 ogród do 4.720.000sh Ceny podlegają zmianie i nie zawierają opłat naszej agencji, które są 2% bez podatków Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,72M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,65M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Nowy na sprzedaż wyłącznie! Położony w 46 Yehoshua Ulica Ben Nun Blisko prestiżowego kompleksu Bazylea W budynku w trakcie remontu (Tama 1) Obecnie należy do grupy Ohana. Piękne 2-pokojowe mieszkanie 66 m2 będzie dostępny (3 możliwe części) Pierwsze piętro Orientacja: Zachód i Południe Park…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Beit Kerem - nowy budynek z prywatnym wejściem. Luksusowy apartament zaprojektowany przez architekta. 5 pokoi 170 m2 + ogród 150 m2 Możliwość podziału na 3 + 2. Balkon Soucca. 2 miejsca parkingowe. winda
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy. Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezp…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się