Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Jam, Izrael
$742,995
4
Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

