  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier

Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,978
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34857
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Tsedek, 24

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Do wynajęcia - Nowy Budynek Piękny i nowoczesny apartament w nowym budynku o wysokim stanie, dostępny na początku stycznia. Szczegóły własności: 2 pokoje (1 sypialnia + pokój dzienny) Balkon Nowy budynek Jasny apartament z dobrze przemyślany układ Cena: 9,500 Skontaktuj się z nami na wideo lub wizytę. Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 1 miesiąc + VAT Numer pozwolenia: 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,14M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,978
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Izrael
od
$893,475
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie w dzielnicy Givat Olga, piękny dwupoziomowy apartament 3,5 pokoi, starannie urządzone, kilka minut spacerem od morza, w poszukiwanej ulicy Mena Charakterystyka: - Jasny apartament 3,5 pokoi o powierzchni około 100 m2, - Bardzo ładny salon z widokiem …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,82M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
4 pokoje w centrum miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się