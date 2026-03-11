  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Raanana, Izrael
od
$1,75M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34189
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Ostrovski

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Nahariya, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Apartament 3 pokoje - 63 m2 Przyjemny balkon cieszyć się atmosferę tel- aviienne Położony na 1 piętrze (budynek bez windy) Obecność bezpiecznego schronienia (miklat) w budynku Całkowicie odnowiony przez architekta wnętrz: high-end wykończenia i optymalizacja przestrzeni Rzadkie i ekskluzy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$689,700
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystki…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się